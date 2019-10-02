В Херсон пустят дополнительный скоростной поезд

Количество поездов, следующих из Киева в Херсон, увеличат.
Об этом руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов сообщил во время инспектирования хода строительства КПВВ "Чонгар" на админкордони между Крымом и Херсоном, информируют Крим.Реалии.
"По поручению министра, мы планируем с конца года запустить еще дополнительный поезд" Интерсити "из Киева в Херсон. Мы видим сегодня очень высокую заполняемость этих поездов, видим, что есть большой спрос и будем его обеспечивать дополнительными поездами. Сегодня, кроме ночного поезда в Херсон, ездит один поезд "Интерсити". С конца года будет два", - сообщил Кравцов.
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Также, летом, увеличат количество поездов в Новоалексеевку Херсонской области.
На админкордоне с оккупированным Россией Крымом начали строить пункты пропуска.
Об этом сообщил руководитель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев.
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