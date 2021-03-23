В ЕС прокомментировали "крымский указ" Путина

ЕС не признал указа Путина о праве собственности на пограничные земли в Крыму только гражданами РФ. Фото: unn.com.ua

Евросоюз признал незаконным указ президента России Владимира Путина о добавлении большей части Крыма и Севастополя в список приграничных территорий РФ, где нероссийские граждане не имеют права владеть землей.

"ЕС не признает этот указ", - говорится в заявлении пресс-службы Европейской службы внешних действий.

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Указ произвольно лишает собственности украинских граждан на их же полуострове и навязывает гражданство РФ, подчеркивают в ЕС.

26 февраля 2021 Владимир Зеленский подписал указ о запуске Крымской платформы, а также мер по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыма.