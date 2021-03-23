В ЕС прокомментировали "крымский указ" Путина

 
Ексклюзивы
1/5
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 333
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
Просмотров: 441
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 468
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 288
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
1 Просмотров: 720
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 351
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 288
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 774
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 1071
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
12 Просмотров: 2421
Фото
Все фото
5
6
14
4
5
Как отдыхали на курортах Крыма в 1970-х
Как отдыхали на курортах Крыма в 1970-х
Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму
Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму
Как Крым прожил первый месяц весны
Как Крым прожил первый месяц весны
&quot;Путинские отряды&quot;: показали, как оккупанты зомбируют крымских детей
"Путинские отряды": показали, как оккупанты зомбируют крымских детей
Путину напомнили его место - у виселицы сожгли матрешку
Путину напомнили его место - у виселицы сожгли матрешку
Видео
Все видео
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Российская бронемашина протаранила легковушку: есть пострадавшие
Российская бронемашина протаранила легковушку: есть пострадавшие
В Крыму вырубают старинный парк: местные жалуются Путину
В Крыму вырубают старинный парк: местные жалуются Путину
День сопротивления оккупации Крыма: Зеленский издал указ
День сопротивления оккупации Крыма: Зеленский издал указ
Поставки электроэнергии в Крым и Порошенко: СМИ опубликовали разговоры Медведчука с Сурковым
Поставки электроэнергии в Крым и Порошенко: СМИ опубликовали разговоры Медведчука с Сурковым
Интервью
1/5
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
Просмотров: 441
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 468
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 288
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 1134
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 486
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
23 марта 2021
Просмотров: 45
Реванш для Шевченка
– Зідан – це щось із чимось, – каже приятель студентських років. На трибуні київського "Олімпійського" 4 вересня 1999-го ...
вторник, 23 марта 2021 18:29

В ЕС прокомментировали "крымский указ" Путина

  Комментировать
В ЕС прокомментировали &quot;крымский указ&quot; Путина
ЕС не признал указа Путина о праве собственности на пограничные земли в Крыму только гражданами РФ. Фото: unn.com.ua

Евросоюз признал незаконным указ президента России Владимира Путина о добавлении большей части Крыма и Севастополя в список приграничных территорий РФ, где нероссийские граждане не имеют права владеть землей.

"ЕС не признает этот указ", - говорится в заявлении пресс-службы Европейской службы внешних действий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин запретил украинцам владеть землей в оккупированном Крыму

Указ произвольно лишает собственности украинских граждан на их же полуострове и навязывает гражданство РФ, подчеркивают в ЕС.

26 февраля 2021 Владимир Зеленский подписал указ о запуске Крымской платформы, а также мер по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыма.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ЕС прокомментировали "крымский указ" Путина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
марта

Изменили конструкцию футбольных ворот

Элизабет Тейлор "опоздала" на собственные похороны

Российский корабль высадил десант на территории Украины

Запатентовали электрическую лампочку

В Тихом океане затонула космическая станция

Папа Римский выпустил собственный альбом песен

Изобретение механика активизировало строительство небоскребов

Застрелили главного кандидата в президенты

У гостиницы в Киеве расстреляли бывшего депутата Госдумы

Самое читаемое
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
6
 Просмотров: 71428
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды 1 Просмотров: 63839
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
 Просмотров: 29484
Гороскоп на 22 марта: от каких дел нужно отказаться в этот понедельник
Гороскоп на 22 марта: от каких дел нужно отказаться в этот понедельник
 Просмотров: 6894
Пышногрудая Кейтлин Рунк порадовала фанов откровенными кадрами
Пышногрудая Кейтлин Рунк порадовала фанов откровенными кадрами
6
 Просмотров: 6606
Крым
"Это измена" - 20 крымских татар получили медали "За возвращение Крыма"
"Это измена" - 20 крымских татар получили медали "За возвращение Крыма"
 Просмотров: 225
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
8
 1 Просмотров: 288
"Вместо политических проблем решали экономические" - почему РФ аннексировала Крым
"Вместо политических проблем решали экономические" - почему РФ аннексировала Крым
 Просмотров: 351
Кремлевского пропагандиста Киселева поймали на очередной лжи
Кремлевского пропагандиста Киселева поймали на очередной лжи Просмотров: 1035
Крымскотатарский язык запрещают в судах и тюрьмах
Крымскотатарский язык запрещают в судах и тюрьмах
 Просмотров: 144
Больше всего комментируют
5
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
5
Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения
4
Геращенко нашел крайнего в погромах под Офисом президента
3
Протест под ОП: будут судить одного из участников
2
Из-за войны и коррупции Раду, почему-то, не созывают. В парламенте удивляются инициативе "слуг"
Голосов: 8916
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть