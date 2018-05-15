В аннексированом Крыму испытывают подводные беспилотники

"Клавесин-2Р" стал вторым поколением российских автономных необитаемых подводных аппаратов

На военно-морском полигоне Феодосии в аннексированом Крыму начались испытания нового беспилотного робототехнического комплекса "Клавесин-2".

Комплекс получил официальный военный индекс 2Р52. Это свидетельствует о высокой степени готовности к принятию его на вооружение, пишет УП.

В дальнейшем полигон Феодосии будет использоваться для испытаний морских робототехнических комплексов.

"Клавесин-2Р" стал вторым поколением российских автономных необитаемых подводных аппаратов. Он больше и массивнее своего предшественника. "Клавесин-2" несет более современное и совершенное оборудование, чем "Клавесин-1".

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"Этот комплекс может обследовать дно на больших глубинах. Это позволяет искать и собирать различные предметы, например обломки боеприпасов", - сказал военно-морской эксперт Александр Мозговой.

Подводный робот длиной 7 м, диаметром около 1 м и массой 4 т может погружаться на глубину до 6 тыс. м.

В заданном районе беспилотник отделяется от носителя и приступает к работе по заранее составленной программе. Его предполагаемая дальность действия - до 50 км.

Доставлять 2Р52 до места назначения будут специальные атомные подводные лодки.

Российская оккупационная власть Крыма угробила полуостров, в частности его курортные города. Так Феодосии и Коктебеле нанесли непоправимый вред. Об этом заявил пророссийский блогер Олександр Горный. По его словам, так называемая власть никак не отреагировала на затопление Коктебельской бухты нечистотами.