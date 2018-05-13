В Анкаре прошел митинг-реквием крымских татар

13 мая в столице Турции Анкаре прошел митинг-реквием в память о геноциде крымских татар.

На митинге выступил посол Украины в Турции Андрей Сибига, передает Укринформ.

"Сегодняшний митинг - уважение памяти погибшим и порабощенным в 1944 году. Вместе вспоминаем страшное преступление советской власти - депортацию крымских татар. Больше никогда не позволим России безнаказанно применять репрессивные методы", - говорится на странице посольства Украины в Турции.





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В МИД РФ выдали рекомендацию своим гражданам держаться подальше от "антироссийского" митинга крымских татар.

225 тысяч крымских татар выселили с полуострова в 1944 году, по данным Института демографии и социальных исследований им. Михаила Птухи. Из них за первые 1,5 года спустя умерли около 110 тыс. В карательной операции участвовали 32 тыс. сотрудников НКВД. 260 тысяч крымских татар жили в Крыму в 2013 году. Это - около 12% населения полуострова.