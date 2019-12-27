Юрист рассказал, за что можно судиться с Россией

Привлечь РФ к ответственности можно лишь тогда, когда оккупанты уничтожают заповедные зоны и краснокнижные деревья.

"О вырубок - у россиян есть две ситуации, когда они рубють дерева - на южном берегу Крыма, когда что-то строят, или вырубки ради постройки новых дорог", - говорит в комментарии Gazeta.ua бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин.

Для строительства новых российских объектов вырубаются крымские парки.

По паркам оккупированного Крыма Борис Бабин добавил, что привлечь оккупантов невозможно.

В оккупированном Севастополе, на Северной стороне города порубочных талон дали на сосну Палласа, которую 29-го марта вычеркнули из Красной книги РФ.

Вместе с этим распространяется проблема вырубки реликтовых лесов в Симеизе.

"О лесов, то важно кто именно рубит. Под Севастополем рубили всегда обычно это какие-то частники. Главное кто здесь рубит -оккупанты с местными мародеры ", - говорит он.

Фото: RoksolanaToday&Крым25%

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Россияне разворовали археологические находки, когда строили автодорогу "Таврида", которая соединяет Керченский мост с оккупированным Севастополем.

"Это действительно проблема. Есть и санкции, которые мы внедрили и уголовные производства, хотя они не очень эффективны ", - говорит он.

После оккупации русские закрыли на реставрацию Хан-сарай - уникальный памятник крымскотатарской архитектуры.

Летом 2019-го дождем затопило Воронцовский дворец в Алупке.

"На самом деле самой большой проблемой является Хан-Сарай, потому является уникальной и единственной в своем роде памятником истории и археологии, которую находят и отвозят в РФ. Дворцы на ЮБК с археологической точки зрения ничего не стоят, потому что есть 19-м столетием и всемирного значения не имеют, но это беда ", - говорит он.

Российские оккупанты в Крыму вырубают 180 деревьев вдоль реки Салгир, которая течет в Симферополе. Уничтожать зеленые насаждения начали после аннексии полуострова.