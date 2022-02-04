Украинский политзаключенный в российском СИЗО нуждается во враче

У 58-летнего Эюпова ишемическая болезнь сердца. Фото: t.me/denisovaombudsman

Состояние здоровья крымского татарина Азамата Эюпова, которого незаконно удерживают в СИЗО Ростова-на-Дону, существенно ухудшилось.

У 58-летнего мужчины ишемическая болезнь сердца, он жалуется на приступы удушья во время движения, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

"Администрация следственного изолятора игнорирует просьбу Эюпова провести ему медицинское обследование врачом-кардиологом. Ему сложно взбираться по лестнице даже на второй этаж. Длительное пребывание в СИЗО, ненадлежащее медицинское обеспечение, невозможность передать лекарства родственниками сказались на состоянии его здоровья", - написала она.

Своими незаконными действиями руководство следственного изолятора нарушает права на жизнь, охрану здоровья и медицинскую помощь, одобренными советом ООН.

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"Обращаюсь к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры для восстановления прав гражданина Украины, в частности безотлагательно провести полное медицинское обследование с последующим назначением соответствующего лечения", - добавила уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

Денисова также призвала международное сообщество обратить внимание на нарушение прав Эюпова в российском СИЗО, продолжить деятельность, направленную на защиту прав всех пленников Кремля, и усилить давление на страну-оккупанта, чтобы заставить Россию немедленно их освободить.

После российской аннексии Крыма весной 2014 года на полуострове регулярно проходят обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир". 17 февраля прошлого года в оккупированном Крыму российские силовики устроили массовые обыски в домах крымских татар. Тогда же задержали и Эюпова.