Украинский политзаключенный просит помилования у Путина

Политзаключенный Андрей Захтей просит его помиловать и обменять / фото Радио Свобода

Приговоренный к 6,5 годам колонии строгого режима по делу "украинских диверсантов" Андрей Захтей написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина.

Такое решение принял после того, как узнал, что его не включили в списки на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября, пишут Крым. Реалии.

"О решении Андрея написать письмо с просьбой о помиловании я узнала от адвоката. Письмо уже отправлено. Это непростое решение, Андрей его принял после того, как узнал, что его нет в списках на обмен", - рассказала Оксана Захтей, жена заключенного.

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Оксана Захтей подчеркнула, что и муж, и она счастливы за пленных, которые вернулись в Украину.

"Я хочу сказать, что мы искренне рады за всех, кто оказался на свободе, особенно за их семьи. Собственно, такими же мотивами было продиктовано решение Андрея. Он использует любой шанс, чтобы быстрее оказаться дома с родными", - добавила она.

Крымский фермер Владимир Балух, которого бросили за решетку за украинский флаг в украинском Крыму, рассказал о заключении и освобождении.