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суббота, 24 августа 2019 11:23

Украинский политзаключенный объявил сухую голодовку

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Украинский политзаключенный объявил сухую голодовку
Крымскотатарский активист Билял Адилов (второй слева) находится в ростовском СИЗО № 1.

Крымскотатарский активист Билял Адилов объявил сухую голодовку "в связи с ужасными условиями содержания в следственном изоляторе". Адилов является фигурантом симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" из так называемой второй симферопольской группы,

По данным адвоката Адилова Людмилы Тюренковой, активист держит голодовку с 20 августа, сообщает журналист Антон Наумлюк в Facebook.

Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир", которые находятся в ростовском СИЗО № 1, неоднократно обращались к руководству изолятора с требованием улучшить условия содержания. В результате Адилова перевели в другую камеру с "еще худшими условиями, с сыростью, которая привела к тому, что он стал задыхаться".

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"Он пытался привлечь внимание конвоя, но сотрудники СИЗО не отреагировали, тогда он порвал провода в камере, чтобы его хотя бы вывели из камеры, где он не мог дышать, после чего его поместили в карцер на 15 суток", - передает слова адвоката журналист .

"Намеренно плохие условия содержания фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" защита связывает с их активной позицией и в рамках содержания, где они пытаются добиться улучшения условий для всех заключенных, и в суде, где они постоянно обращаются с ходатайствами, в том числе по отводу судей и прокуроров," – пишет журналист.

Сотрудники ФСБ, МВД России и "Росгвардии" провели 27 марта в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". 27 и 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал всех задержанных активистов. Их содержат в разных СИЗО в России. Обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар.

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