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четверг, 16 декабря 2021 09:51

Украинский Интерпол отказался объявлять в розыск Поклонскую

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Украинский Интерпол отказался объявлять в розыск Поклонскую
Наталья Поклонская. Фото: УНИАН

Украинское бюро Интерпола Министерства внутренних дел не будет объявлять в международный розыск "экс-прокурора" оккупированного Россией Крыма, посла России в Кабо-Верде Наталию Поклонскую.

Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора, пишут "Украинские новости".

Объявление Поклонской в ​​розыск будет противоречить уставу Интерпола о строгом запрете осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

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"Также информируем, что орган досудебного расследования принимал меры по объявлению Поклонской в ​​международный розыск. В то же время рабочий аппарат Укрбюро Интерпола МВД Украины отказал в объявлении указанного лица в международный розыск", - говорится в ответе ОГ на запрос журналистов.

Президент России Владимир Путин назначил коллаборационистку Поклонскую послом в Кабо-Верде. Указ российского президента датирован 13 октября 2021 года.

Бывшего "прокурора" российской оккупационной администрации в Крыму разыскивают за государственную измену против Украины.

Накануне Киевский апелляционный суд разрешил задержать Поклонскую.

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16
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