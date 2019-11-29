Украинцы сорвали выступление предателя в ООН

 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не было, как в 90-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 90-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 234
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2215
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1053
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 999
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1224
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 927
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1044
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11394
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1764
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
10
5
6
10
7
Угрозы бойкота и вопросы о Гитлере - как мир отреагировал на выходку Apple
Угрозы бойкота и вопросы о Гитлере - как мир отреагировал на выходку Apple
Детство в сапогах - россияне провели военную игру в школе
Детство в сапогах - россияне провели военную игру в школе
Вырваны все, дыры в монтажной пене - показали, как россияне разобрали наши корабли
Вырваны все, дыры в монтажной пене - показали, как россияне разобрали наши корабли
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
Возвращенные из плена корабли отремонтируют за 3 месяца
Возвращенные из плена корабли отремонтируют за 3 месяца
Видео
Все видео
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Нечеловеческая жестокость: оккупанты требуют ликвидировать зверей из зоопарка "Тайган"
Нечеловеческая жестокость: оккупанты требуют ликвидировать зверей из зоопарка "Тайган"
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6507
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2907
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2322
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1323
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1242
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 ноября 2019
Просмотров: 198
Все з собою
Змалку та й досі я зачарований майстрами-кустарями. Є в їхньому способі існування щось од дитячої мрії: щоб усе, що любиш, ти робив сам, так, як ...
пятница, 29 ноября 2019 11:04

Украинцы сорвали выступление предателя в ООН

  Комментировать
Украинцы сорвали выступление предателя в ООН
Руслану Бальбеке не дали выступить. Фото: YouTube

Выступление незаконно избранного в Госдуму РФ от оккупированного Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств сорвали представители Украины.

Его с нарушением процедур включили в состав российской делегации, передает Укринформ.

"В конце заседания по процедуре дают слово дипломатам делегаций, которые хотят высказаться. И здесь вместо российского дипломата начал выступать "депутат Госдумы" Руслан Бальбек, который выплеснул поток российской пропаганды. Украинский дипломат по процедуре начал возражать против выступления Бальбека, подчеркивая, что это фейковый делегат, он нарушает резолюции ГА ООН и вообще не имеет права представлять Россию. А я, в рамках общепринятых парламентских процедур, не нарушая правил, начал громко стучать по столу, портя выступление колаборанта "на картинке" и заглушая его слова", - сообщил бывший постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин.

В результате этого выступление Бальбека сорвали.

"Россияне злоупотребляли процедурой. Мало того что неправомерно включили Бальбека в свою официальную делегацию, так еще и дали выступать с пропагандистской речью вместо своего дипломата - в нарушение регламента", - подчеркнул Бабин.

Россияне целый день готовили эту провокацию с Бальбеком. Не отходили от него ни на минуту.

"Даже в туалет, видимо, вместе ходили, опекали его, чтобы никто вдруг не обидел", - рассказал представитель Украины.

Бабин выразил сомнения в беспристрастности председательствующей на заседании, одной из экспертов ООН. Создалось впечатление, что она подыгрывала россиянам.

"Например, когда я привлек внимание зала к фейковости российской делегации и присутствия в ее креслах "общественных деятелей" - председательствующая не удержалась и посоветовала мне "не разжигать ситуации". Также она проигнорировала попытки наших дипломатов апеллировать к "крымским" резолюциям Генассамблеи ООН и в регламента. Более того, председательствующая сказала, что "ничего не знает ни о каких нотах" по фейковости делегации РФ на форуме, которые направляло постпредство Украины в Женеве и о которых попытался напомнить украинский дипломат", - рассказал Бабин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД выдвинул протест против участия предателя в форуме ООН

Россия попыталась сделать несколько выпадов в сторону Украины.

"Очевидно, что россияне не жалеют ни средств, ни ресурсов на такие вещи. И они будут это делать и дальше. Нам надо думать, как этому противодействовать. Самих дипломатов мало на таких мероприятиях, нужно обеспечивать присутствие экспертов и представителей гражданского общества для прекращения многочисленных провокаций, потому что россияне очень наглые и злоупотребляют правилами, подкупают и запугивают чиновников", - убежден Борис Бабин.

На форум ООН по вопросам нацменьшин российская сторона привезла предателя и пропагандиста Руслана Бальбека. Об этом сообщил бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин на своей странице в Facebook.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы сорвали выступление предателя в ООН». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
ноября

Пилот открыл неизвестную землю

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 69140
Беременная женщина умерла за рулем авто
Беременная женщина умерла за рулем авто
3
 Просмотров: 12798
Экономист объяснил, почему доллар стремительно дешевеет
Экономист объяснил, почему доллар стремительно дешевеет
 Просмотров: 8946
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
 Просмотров: 8289
&quot;Приехали сюда, чтобы тра*нуть вас как следует&quot; - украинцев выселили из кубанского села
"Приехали сюда, чтобы тра*нуть вас как следует" - украинцев выселили из кубанского села
 1 Просмотров: 7758
Крым
США скажут, подпадают ли действия Apple под санкции
США скажут, подпадают ли действия Apple под санкции Просмотров: 162
Польша напомнила Apple чей Крым
Польша напомнила Apple чей Крым Просмотров: 630
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
Создали видео об освобождении Крыма украинцами
 Просмотров: 585
Британский институт извинился за обозначение Севастополя российским
Британский институт извинился за обозначение Севастополя российским Просмотров: 153
МИД выдвинул протест против участия предателя в форуме ООН
МИД выдвинул протест против участия предателя в форуме ООН Просмотров: 585
Больше всего комментируют
6
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
6
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
3
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
2
"Скалецкая или медреформа": за отставку министра вышли под Кабмин
2
Европейский Союз не может защититься самостоятельно - Меркель
Голосов: 6550
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua