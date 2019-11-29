Украинцы сорвали выступление предателя в ООН

Руслану Бальбеке не дали выступить. Фото: YouTube

Выступление незаконно избранного в Госдуму РФ от оккупированного Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств сорвали представители Украины.

Его с нарушением процедур включили в состав российской делегации, передает Укринформ.

"В конце заседания по процедуре дают слово дипломатам делегаций, которые хотят высказаться. И здесь вместо российского дипломата начал выступать "депутат Госдумы" Руслан Бальбек, который выплеснул поток российской пропаганды. Украинский дипломат по процедуре начал возражать против выступления Бальбека, подчеркивая, что это фейковый делегат, он нарушает резолюции ГА ООН и вообще не имеет права представлять Россию. А я, в рамках общепринятых парламентских процедур, не нарушая правил, начал громко стучать по столу, портя выступление колаборанта "на картинке" и заглушая его слова", - сообщил бывший постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин.

В результате этого выступление Бальбека сорвали.

"Россияне злоупотребляли процедурой. Мало того что неправомерно включили Бальбека в свою официальную делегацию, так еще и дали выступать с пропагандистской речью вместо своего дипломата - в нарушение регламента", - подчеркнул Бабин.

Россияне целый день готовили эту провокацию с Бальбеком. Не отходили от него ни на минуту.

"Даже в туалет, видимо, вместе ходили, опекали его, чтобы никто вдруг не обидел", - рассказал представитель Украины.

Бабин выразил сомнения в беспристрастности председательствующей на заседании, одной из экспертов ООН. Создалось впечатление, что она подыгрывала россиянам.

"Например, когда я привлек внимание зала к фейковости российской делегации и присутствия в ее креслах "общественных деятелей" - председательствующая не удержалась и посоветовала мне "не разжигать ситуации". Также она проигнорировала попытки наших дипломатов апеллировать к "крымским" резолюциям Генассамблеи ООН и в регламента. Более того, председательствующая сказала, что "ничего не знает ни о каких нотах" по фейковости делегации РФ на форуме, которые направляло постпредство Украины в Женеве и о которых попытался напомнить украинский дипломат", - рассказал Бабин.

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Россия попыталась сделать несколько выпадов в сторону Украины.

"Очевидно, что россияне не жалеют ни средств, ни ресурсов на такие вещи. И они будут это делать и дальше. Нам надо думать, как этому противодействовать. Самих дипломатов мало на таких мероприятиях, нужно обеспечивать присутствие экспертов и представителей гражданского общества для прекращения многочисленных провокаций, потому что россияне очень наглые и злоупотребляют правилами, подкупают и запугивают чиновников", - убежден Борис Бабин.

На форум ООН по вопросам нацменьшин российская сторона привезла предателя и пропагандиста Руслана Бальбека. Об этом сообщил бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин на своей странице в Facebook.