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пятница, 02 июля 2021 16:41

Украинцы будут проблемы из-за торговли с оккупированным Крымом

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Украинцы будут проблемы из-за торговли с оккупированным Крымом
Украинские предприниматели больше не смогут иметь бизнес в оккупированном Крыму. Фото: ТСН

Отмена свободной экономической зоны Крым коснется предпринимателей, ведущих бизнес и торгующих с оккупированным Крымом.

"Чтобы говорить об этом более подробно надо дождаться финального варианта закона", - говорит Gazeta.ua экс-представитель президента Украины в АРК Борис Бабин.

Предпринимательская деятельность жителей материковой Украины на территории оккупированного Крыма будет считаться нелегальной.

Крупные предприятия, которые ведут бизнес на территории оккупированного полуострова должны будут объяснять почему они решили нарушить законы Украины.

"Это будет проблемой, если вы находитесь на подконтрольной территории и ведете бизнес в Крыму. Жителей Крыма это тоже коснется, но будет зависеть от размеров предприятия. Чем больше объем незаконной коммерческой деятельности, тем больше вопросов будет к таким предпринимателям у наших налоговиков", - говорит Бабин.

1 июля 2021 Верховная Рада отменила свободную экономическую зону "Крым". Парламент принял закон "О признании утратившим силу Закона Украины" О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины "и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины".
Документ поддержали 328 депутатов.

Автор: София Староконь
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Дата
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