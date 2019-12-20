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пятница, 20 декабря 2019 09:57

Украинцу запретили въезд в Крым до 2054 года

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ФСБ запретила гражданину Украины въезд в оккупированный Крыма до февраля 2054 года.

Мужчина ехал на похороны отца, сообщает Крымская правозащитная группа.

"Сотрудники пограничной службы ФСБ 19 декабря 2019 на одном из пунктов пропуска при въезде в Крым вручили украинцу, который ехал в Крым на похороны отца, документ, в котором сказано, что ему до 1 февраля 2054 года запрещено въезжать на территорию РФ, в том числе в оккупированный Россией Крым", - говорится в сообщении.

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Правозащитник заявили, что такие действия оккупантов нарушают статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Автор: Крымская правозащитная группа
  Мужчина ехал на похороны отца
Мужчина ехал на похороны отца

У фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Шабана Умерова, которого российские оккупанты удерживают в СИЗО Симферополя, случился сердечный приступ.

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