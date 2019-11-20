Украина запланировала взыскать 1,24 млрд грн из России: подробности

Администрация морпортов Украины требование возместить ущерб планирует направить России до конца 2019-го. Фото: espreso.tv

Администрация морских портов Украины планирует получить от России компенсацию убытков по временной оккупации Крыма.

Так, стоимость незаконно присвоенного имущества составляет более 1,24 млрд грн, сообщила пресс-служба АМПУ.

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"Используем положения соглашения между правительствами Украины и России о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое действует с 1998 года. Первый шаг - это направление требований по компенсации убытков непосредственно к правительству РФ. Если в течение полугода не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж", - отметили в ведомстве.

Требование компенсировать убытки планируют направить до конца 2019-го.

Нафтогаз выиграл арбитраж в Гааге о признании России виновной в потере компанией активов через аннексию Крыма. Сумму компенсаций оценивают в $5 млрд.