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пятница, 27 декабря 2019 09:25

Украина впервые стянула штраф за полет над Крымом

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Украина впервые стянула штраф за полет над Крымом
Казахстанская авиалиния нарушила воздушное пространство. Фото: armyinform.com.ua

Украина впервые стянула штраф за нарушение воздушного пространства Крыма.

8 августа 2019 самолет казахстанской авиакомпании Euro-Asia Air пролетел в пределах запрещенной зоны над оккупированным полуостровом, сообщает Армияinform.

Госавиаслужба постановил наложить штраф за правонарушения в области гражданской авиации от 7 ноября 2019 года. Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно уплатили штраф в 136 тыс. грн.

Российские авиалинии ежедневно совершают около ста взлетов и посадок в Крыму и не выплачивают штрафы.

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За 5 лет количество нарушений украинского воздушного пространства пересекло отметку в 200 тыс. Суммы штрафов за нарушение воздушного пространства в Крыму гражданскими самолетами российских авиакомпаний достигли 13 млрд грн.

23 декабря оккупанты открыли железнодорожное движение по незаконно построенном мосту через Керченский пролив. В открытии принял участие президент России Владимир Путин, который на рельсовом автобусе проследовал с оккупированной Керчи к российской станции Тамань.

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