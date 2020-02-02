Украина собрала доказательства обстрела кораблей в Керченском проливе. Фото: росзми

На малом броньованному артиллерийском катере "Бердянск", который россияне вернули Украине, завершили проводить баллистичну экспертизу.

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко говорит, что с МБАК сняли фрагменты, которые свидетельствуют, что катер обстреливали, пишет Радио.Свобода.

"Другой бронированный катер" Никополь" и буксир "Яны Капу "сможем отремонтировать собственными силами. Вскоре корабли будут на судоремонтном заводе", - отметил адмирал Воронченко.

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Украина не имеет никаких сомнений относительно стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Майком Помпео в пятницу.