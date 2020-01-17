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пятница, 17 января 2020 08:49

Дипломат рассказал, куда направят выделенную военную помощь США

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Дипломат рассказал, куда направят выделенную военную помощь США
США предоставит Украине в 2020 году $ 698 млн помощи. Фото - РБК

Соединенные Штаты в феврале начнут финансировать уже одобренную оборонительную помощь Украине с акцентом на укрепление украинского флота.

Пентагон предоставит Украине $250 млн в этом году в рамках уже утвержденной помощи. А при определенных условиях будет выделено еще $50 млн. Об этом сказал посол Украины в США Владимир Ельченко, передает "Укринформ".

"Основным приоритетом, который был определен в ходе двусторонних консультаций между Министерством обороны Украины и Министерством обороны США, является укрепление Военно-морских Сил Украины. Существует такой термин, как москитный флот, то есть скоростные катера, которых у наших военных нет в Черном и Азовском море", - сказал Ельченко.

Он уточнил, что в прошлом году США передали Украине два патрульных катера класса Island. Ожидается, что в этом году будут переданы еще три.

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Кроме того, Государственный департамент США выделил $448 млн на экономическую помощь, из которых 115 будут направлены безопасность.

"Таким образом, в этом году общая помощь США составит 698 миллионов долларов", - сказал Ельченко.

Всего с начала российской агрессии против Украины Штаты выделили $1,6 млрд помощи. Это составляет 92% всей помощи, которую получила Украина от всех стран мира.

Конгресс США проголосовал за выделение Украине в 2020 году в целом $698 млн помощи, что на $2,3 млн больше, чем в прошлом году.

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Дата
17
января

"Сухой закон - лучшее, что может быть" - итальянский мафиози

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