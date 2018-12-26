Украина с вами, ребята! - президент обратился к пленным морякам

Об этом он заявил 26 декабря на заседании СНБО, сообщает Укринформ.
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"К сожалению, не все удалось - прежде всего, не удалось вернуть домой 24 моряков Военно-морских сил Украины. Но я хочу передать слова поддержки:" Украина сегодня с вами, ребята!" - сказал президент.
По его словам, очень важно, что уже 22 моряков ВМС Украины четко заявили, что они являются военнопленными в соответствии с Женевской конвенции, и Россия не имеет никакой юрисдикции по расследованию их дел.
"Россия совершила акт агрессии и ответит за это. И мы сделаем все возможное, чтобы вы как можно быстрее оказались в Украине, дома", - отметил Петр Порошенко.
25 ноября российские военные захватили 2 украинских катера и буксир ВМС у Керченского пролива. В плен взяли 24 украинских моряков.
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