Украина с вами, ребята! - президент обратился к пленным морякам

Петр Порошенко обещает сделать все, чтобы как можно быстрее вернуть моряков домой. Верховный главнокомандующий Украиныобещает сделать все, чтобы как можно быстрее вернуть моряков домой. Об этом он заявил 26 декабря на заседании СНБО, сообщает Укринформ.

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"К сожалению, не все удалось - прежде всего, не удалось вернуть домой 24 моряков Военно-морских сил Украины. Но я хочу передать слова поддержки:" Украина сегодня с вами, ребята!" - сказал президент.

По его словам, очень важно, что уже 22 моряков ВМС Украины четко заявили, что они являются военнопленными в соответствии с Женевской конвенции, и Россия не имеет никакой юрисдикции по расследованию их дел.

"Россия совершила акт агрессии и ответит за это. И мы сделаем все возможное, чтобы вы как можно быстрее оказались в Украине, дома", - отметил Петр Порошенко.

25 ноября российские военные захватили 2 украинских катера и буксир ВМС у Керченского пролива. В плен взяли 24 украинских моряков.