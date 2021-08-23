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понедельник, 23 августа 2021 13:45

Украина потеряла $100 млрд из-за оккупации Крыма Россией

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Украина потеряла $100 млрд из-за оккупации Крыма Россией
Оккупированный Крым находится на грани экологической катастрофы. Фото: ua.krymr

Украина понесла огромные экономические потери от временной оккупации Автономной республики Крым Россией.

Убытки оцениваются в более $100 млрд. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на учредительном саммите "Крымской платформы".

"Это - потерянные природные ресурсы, это потерянные активы государства, это - потерянная промышленность, а главное - это негативные последствия для людей, страдающих от политики страны-агрессора", - подчеркнул Шмыгаль.

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Глава правительства подчеркнул, что одна из приоритетных задач сегодня - это заставить Россию по решению международных судов начать платить за свои действия.

"Уже есть не один положительный пример, когда украинские государственные и частные структуры выигрывают соответствующие судебные процессы", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что милитаризация Россией Крыма и скачивания природных ресурсов поставили временно оккупированный полуостров на грань экологической катастрофы.

Глава правительства подчеркнул, что дом миллионов украинцев превращается фактически в военную базу и режимный оккупационный объект. Это еще раз свидетельствует о глобальности проблемы и угрозу не только для Украины, но и для наших европейских соседей.

Временная оккупация Автономной республики Крым Российской Федерацией началась 20 февраля 2014 года, и продолжается уже 2741 день. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите "Крымская платформа".

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