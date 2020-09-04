Украина не сможет восстановить водоснабжение в Крым - эксперт

Эксперт ввважае что запустить Северо-Крымский канал уже невозможно. Фото: myks.com.ua

На восстановление Северо-Крымского канала, которым на полуостров поставляли днепровскую воду, нужно время и большие ресуры. Поэтому вряд ли когда-нибудь канал будет восстановлен.

Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал бывший министр туризма Крыма, бывший председатель Республиканского комитета Автономной Республики Крым по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию Александр Лиев.

Он пояснил, что за 6 лет оккупации Крыма система подачи днепровской воды на полуостров пришла в негодность.

"Канал запустить невозможно, даже если было бы желание. Он сейчас технически непригоден принять днепровскую воду. На его восстановление потребуется 2 года и по меньшей мере миллиард гривен. Это - не только сам канал, но и тысячи километров разводящих сетей, 570 насосных станций, большая инфраструктура, которая 6 лет не эксплуатируется и вышла из строя", - считает Лиев.

По его мнению, Крым когда-нибудь вернется в Украину. Но будет большая проблема в степных регионах, связаннаю с отсутствием воды. Там уже сейчас демографический кризис и тотальная безработица. Но оккупационной власти к человеческим проблемам нет дела. Потому что для Кремля вопрос канала - не беспокойство о жителях оккупированных территорий, а лишь инструмент пропаганды, якобы у крымчан нет питьевой воды из-за перекрытого канала.

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Проблемы с водой в Симферополе и Бахчисарайском районе носят циклический характер и связаны с засушливой погодой, говорит эксперт. А днепровская вода для полумиллионного Симферополя была не основным, а лишь резервным источником.

"Водой город питается из нескольких источников. Симферопольское водохранилище - от реки Салгирь, русло которой перекрыто. Это один из крупнейших основных источников Симферополя. Артезианские скважины, которые были, есть и сейчас - их эксплуатируют, как и всегда. Есть еще Аянское и Партизанское водохранилища. И еще один резервный источник, если других будет не хватать в засушливые годы. На такой случай построили Межгорское водохранилище. Единственное из перечисленных, которое наполнялось из Северо-Крымского канала", - рассказал Лиев.

В этом водохранилище емкость почти 50 млн куб. м воды. Оно, кроме того, что питало город в случае, если не хватало воды из перечисленных источников, еще и пополняло подземные запасы воды. Ведь из водохранилища шли огромные потери воды через фильтрацию в землю.

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Эксперт отмечает, что вопрос канала не связан с питьевой водой. Ведь на питьевые нужды весь Крым потребляет около 200 млн кубометров. При этом своей воды имеет примерно 300 млн кубометров в год. А по Северо-Крымскому каналу приходило 1,3 млрд куб. м.

"Питьевые потребности, как видим, в этом объеме - 1,6 миллиарда - занимают небольшую долю. Надо понимать, на что шла эта вода. Это сельское, рыбное хозяйство, рисоводство. Из этого объема воды 750 миллионов кубометров - то есть, половина - шла на выращивание риса. И задействовано было в этой области 10 тысяч человек. Есть такая иллюзия, что вода - для питья. Но в данном случае - не для этого", - пояснил Александр Лиев.

Заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Тамила Ташева сообщила, что Киев не планирует возобновлять подачу днепровской воды в Крым к деоккупации полуострова. По ее словам, в Украине есть четкая позиция, которую в том числе озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, что вся ответственность за то, что происходит в Крыму, лежит на стороне -оккупантов. Соответственно, Россия должна обеспечить население нужными ресурсами.