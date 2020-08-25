Воду в Крым не будут подавать до полной деоккупации полуострова - представительство Зеленского

Воду в Крым пока не будут подавать. Фото: РБК

Заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Тамила Ташева сообщила, что Киев не планирует возобновлять подачу днепровской воды в Крым до деоккупации полуострова.

"Президент даже несколько дней назад говорил, что воду в Крым не планируют подавать, позиция государства не изменилась. На разных уровнях обсуждается вопрос водоснабжения, однако, хотим сказать, что у государства Украина есть четкая позиция, которую в том числе озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, что вся ответственность за происходящее в Крыму лежит на стороне-оккупанте. Соответственно, Россия должна обеспечить гражданское население всеми нужными ресурсами. Ничего пока не изменилось и позиция одна – никакой воды до деоккупации", – сказала Ташева в эфире Радио Крым.Реалии.

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Ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что воду в аннексированный Крым "можно дать в случае гуманитарной катастрофы".