Украина начнет сбивать российские беспилотники из оккупированного Крыма

Российский беспилотник "Форпост". Фото: росзми

Украина зенитно-ракетными комплексами Бук-М1 начнет сбивать российские безпилотники, которые летят из оккупированного Крыма .

Беспилотники квадрокоптерного поля боя сбивать из стрелкового оружия, заявил представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат, пишет Крим.Реалии.

"Если речь о серьезных БПЛА типа" Орлан "или" Форпост ", то тогда уже применяются зенитные ракеты. Бук-М1 часто применялся до сих беспилотников, потому что была существенная угроза нашим войскам на Донбассе. Были случаи, когда беспилотники враждебные сбивали и вертолеты армейской авиации - Ми-24 ", - рассказал Игнат.

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Беспилотные летательные аппараты "Орлан" и "Форпост" находятся на российских военных базах в оккупированном Крыму.

Сегодня, 19 ноября, в акватории Черного моря начались учения ВМФ России, в которых принимают участие более десяти кораблей и судов флота и авиация. В ходе маневров запланировано выполнение ракетных и артиллерийских стрельб, сообщает пресс служба российского флота. В частности, к учениям привлечены фрегат "Адмирал Эссен", малый ракетный корабль "Вышний Волочек", большой десантный корабль "Азов", морские тральщики "Турбинист" и "Ковровец", а также вспомогательные суда.