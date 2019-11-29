Украина начнет сбивать российские беспилотники из оккупированного Крыма

Украина зенитно-ракетными комплексами Бук-М1 начнет сбивать российские безпилотники, которые летят из оккупированного Крыма .
Беспилотники квадрокоптерного поля боя сбивать из стрелкового оружия, заявил представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат, пишет Крим.Реалии.
"Если речь о серьезных БПЛА типа" Орлан "или" Форпост ", то тогда уже применяются зенитные ракеты. Бук-М1 часто применялся до сих беспилотников, потому что была существенная угроза нашим войскам на Донбассе. Были случаи, когда беспилотники враждебные сбивали и вертолеты армейской авиации - Ми-24 ", - рассказал Игнат.
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Беспилотные летательные аппараты "Орлан" и "Форпост" находятся на российских военных базах в оккупированном Крыму.
Сегодня, 19 ноября, в акватории Черного моря начались учения ВМФ России, в которых принимают участие более десяти кораблей и судов флота и авиация.
В ходе маневров запланировано выполнение ракетных и артиллерийских стрельб, сообщает пресс служба российского флота.
В частности, к учениям привлечены фрегат "Адмирал Эссен", малый ракетный корабль "Вышний Волочек", большой десантный корабль "Азов", морские тральщики "Турбинист" и "Ковровец", а также вспомогательные суда.
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