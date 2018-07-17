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вторник, 17 июля 2018 09:32

Украина может начать продавать воду в оккупированный Крым

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Украина может начать продавать воду в оккупированный Крым
В Крым могут продавать днепровскую воду. Фото: Украина Online

В аннексированный Россией Крым Украина могла бы продавать днепровскую воду, поскольку полуостров страдает от засухи.

Такую идею предложила советник министра информационной политики Юлия Каздобина, о чем написала 16 июля во Facebook. Этим сообщением вызвала резонансную реакцию соцсетей.

Вскоре советник министра удалила соответствующий пост.

Заместитель министра утверждает, что пришел момент сказать, Украина готова возобновить поставки воды в Крым, "но стоить это будет столько-то".

"Сейчас в Крыму засуха. Украина сейчас начала акцентировать последствия отсутствия воды. Но сложность в том, что выглядит это довольно странно, потому что в наших силах разрешить эту проблему. Причины, по которым мы этого не делаем, понятны. Но, тем не менее, нас могут и будут обвинять в том, что засуха - это наша вина. Как бы там ни было, решение не поставлять воду не является обязательным следствием оккупации территории. Это был наш выбор. И поэтому на этом можно спекулировать ", - написала Коздобина.

По ее словам, Украина готова возобновить поставки, но за деньги, переложив всю ответственность на Россию.

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"Если они будут отказываться, то виноваты только они. А даже если Россия согласится, мы все равно выиграем. Им нужно будет тратиться на восстановление канала. Почвы в Крыму не придут в полную негодность. Мы проявим заботу о своих гражданах вместо того, чтобы злорадствовать, что их не может обеспечить оккупант. Плюс, это повод сделать Крым частью переговоров, от чего так долго и упорно отказывается Россия. Так почему бы нет?", - добавила Каздобина.

Фото поста советника министра распространил волонтер Роман Доник в Facebook.

В аннексированном Россией Крыму ликвидировать засухи хотят с помощью очищенных канализационных стоков.

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