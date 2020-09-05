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воскресенье, 06 сентября 2020 18:47

Украина должна отправить в Крым гуманитарную помощь с питьевой водой - експерт

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Украина должна отправить в Крым гуманитарную помощь с питьевой водой - експерт
Александр Лиев считает, что Украина должна собрать гуманитарный конвой с питьевой водой и отправить в Симерополь, если там есть острая проблема с водоснабжением. Фото: facebook.com

Если в Симферополе обострилась проблема с питьевой водой, Украина должна предоставить крымчанам гуманитарную помощь.

Это покажет, что государство заботится о своих гражданах на оккупированной территории, рассказал Gazeta.ua бывший министр туризма Крыма, бывший председатель Республиканского комитета Автономной Республики Крым по водохозяйственному строительству и орошаемого земледелия Александр Лиев.

"Вопрос Северо-Крымского канала к этому не имеет такого отношения, которое бы оккупанты хотели выдать. Они сейчас пытаются создать иллюзию, что мы перекрыли воду, и поэтому нечего пить. А это – не так. Там воды достаточно. А если нет – надо привезти, чтобы никто не умирал от жажды", – считает эксперт.

Украина, по мнению Александра Лиева, по этическим, гуманитарных и других соображений должна была бы сделать определенный шаг: собрать уже сейчас гуманитарный конвой с питьевой водой украинских производителей. И под освещение СМИ и наблюдением международных наблюдателей, отправить в качестве гуманитарной помощи своим гражданам в своем украинском Крыму.

"Если их пустят на границе, то раздать эти тысячи литров воды бесплатно в Симферополе как нашу гуманитарную помощь. Если не пустят - такое решение примет оккупант - пусть она постоит на границе, чтобы все знали, что мы заботимся о наших украинском, которые сейчас там живут. И это действительно может быть заботой о наших граждан на оккупированной территории", – подчеркнул бывший министр туризма Крыма.

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По мнению эксперта, эту акцию должна провести государство. Однако, если правительство проигнорирует эту ситуацию, инициатором гуманитарной миссии могут стать сами производители питьевой воды.

"Если это сделают отдельные бизнесы, то лично для меня стоимость этих брендов значительно возрастет. Я разбираюсь в маркетинге и знаю, что владельцы бизнесов даже выигрывают от этого. Лично я готов даже пожертвовать какие-то деньги, чтобы эти бизнесы такое сделали. И готов гарантировать, что буду пить воду только тех брендов, которые это сделают. А вот для украинской власти в таком случае будет очередная пощечина - "и снова волонтеры, кто кроме них", – сказал Александр Лиев.

В конце августа в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов аннексированного Крыма начали с ограничениями подавать воду. Экономию оккупационные власти объясняют жарой и изношенностью водопроводных сетей. Мол, из-за этого теряются тысячи кубометров жидкости ежедневно

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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06
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