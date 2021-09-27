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понедельник, 27 сентября 2021 13:39

Украина арестовала российские самолеты и суда за рейсы в Крым

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Украина арестовала российские самолеты и суда за рейсы в Крым
Не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в Крым. Фото: pixabay.com

Суд в Украине заочно арестовал 12 самолетов российского авиаперевозчика и четыре судна за нарушение правил международных полетов и судоходства на территории оккупированного Крыма.

Речь идет о пассажирских самолетах Boeing и Embraer, сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым и города Севастополя.

"Самолеты российского авиаперевозчика перевозили пассажиров с/до закрытого пункта пропуска "Симферополь-авиа", а суда заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова. Еще минимум 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в Крым с нарушением законодательства", - установило следствие.

В рамках производства в целом наложили аресты на 236 воздушных и 55 морских судов, которые осуществляли регулярные пассажирские и другие перевозки в оккупированный Крым.

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Кабмин в начале года согласовал санкции против российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым. Они будут действовать в течение трех лет. Отныне летать над территорией Украины и перевозить ресурсы транзитом запрещено авиакомпаниям "КрасАвиа", "Комиавтотранс", "Азимут", "Авиасервис", "Тулпар Эйр", "Аэролимузин", "Симаргл", "Победа" и "ИрАэро". Кроме того, суды наложили аресты еще на 81 самолет, который нарушил правила международных полетов над оккупированным полуостровом.

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27
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