Украина арестовала 14 российских самолетов за рейсы в Крым

Не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в Крым. Фото: pixabay.com

Суд наложил аресты на 14 самолетов российского авиаперевозчика. Они совершали перелеты с закрытого Украиной пункта пропуска "Симферополь-авиа".

Пассажирские самолеты российской авиакомпании "Газпром авиа" незаконно использовались для неправомерной переправки лиц через государственную границу Украины с нарушением правил международных полетов, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.

"По ходатайству прокуратуры АР Крым и города Севастополя Херсонский городской суд наложил арест на 14 самолетов российского авиаперевозчика, которые перевозили пассажиров до закрытого пункта пропуска "Симферополь-авиа" и из него, и таким образом были орудием совершения преступлений", - говорится в сообщении.

Более 37 российских авиакомпаний также осуществляют регулярные авиаперевозки в АР Крым в нарушение законодательства.

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Продолжается досудебное расследование по фактам нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, государственной измены, незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, нарушение правил международных полетов.

Всего наложены аресты на 263 воздушных судна, которые осуществляли регулярные пассажирские и другие перевозки в оккупированный полуостров, нарушая нормы международного права и законодательство Украины.

Кабмин в начале 2021 года согласовал санкции против российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым. Они будут действовать три года. Отныне летать над территорией Украины и перевозить ресурсы транзитом запрещено авиакомпаниям: "КрасАвиа", "Комиавтотранс", "Азимут", "Авиасервис", "Тулпар Эйр", "Аэролимузин", "Симаргл", "Победа" и "ИрАэро". Также суды наложили аресты еще на 81 самолет, который нарушил правила международных полетов над оккупированным полуостровом.