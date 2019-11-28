Угрозы бойкота и вопросы о Гитлере - как мир отреагировал на выходку Apple

В мире решили напомнить компании Apple, чей Крым.

В соцсети Twitter люди начали флешмоб #CrimeaIsUkraine

"Кажется, украинцы не выразили никакой благодарности Apple! Давайте напомним Apple, Крым - это Украина, и он находится под российской оккупацией, а не суверенитетом", - пишет пресс-служба посольства Украины в США.

Фото: Скриншот Twitter

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Компания Apple на девайсах, которые продаются в России, обозначает аннексирован Крым как часть территории РФ. Погрешности допустили в приложении "Погода". При этом российские депутаты хвастаются тем, что компания сознательно пошла на этот шаг и обещают в дальнейшем контролировать это.