У украинцев есть полгода, чтобы продать имущество в Крыму — адвокат

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 5085
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 810
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 747
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 540
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1080
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 882
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4581
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7848
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 1017
Фото
Все фото
6
18
5
5
11
Морпех, служивший у оккупантов в Крыму, получил тяжелое ранение во время праздничного салюта
Морпех, служивший у оккупантов в Крыму, получил тяжелое ранение во время праздничного салюта
В Крыму прощаются с 3-летним сыном политузника Руслана Сулейманова
В Крыму прощаются с 3-летним сыном политузника Руслана Сулейманова
В Крыму срочно прокладывают электросети для военных
В Крыму срочно прокладывают электросети для военных
Дочерние учреждения австрийской банковской группы &quot;переписали&quot; карту Украины
Дочерние учреждения австрийской банковской группы "переписали" карту Украины
Знаменитый крымский курорт превратился в &quot;гадюшник&quot;
Знаменитый крымский курорт превратился в "гадюшник"
Видео
Все видео
В сети появилось видео задержания якобы украинского шпиона в Крыму
В сети появилось видео задержания якобы украинского шпиона в Крыму
В МИД разработали Стратегию деоккупации Крыма
В МИД разработали Стратегию деоккупации Крыма
Киевские школьники после ВНО по истории Украины высказывали оскорбления в адрес крымских татар
Киевские школьники после ВНО по истории Украины высказывали оскорбления в адрес крымских татар
Назвали численность российских войск в оккупированном Крыму
Назвали численность российских войск в оккупированном Крыму
В Крыму проходят массовые обыски в домах крымских татар, много задержанных
В Крыму проходят массовые обыски в домах крымских татар, много задержанных
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 5085
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 630
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 540
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 567
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
пятница, 31 июля 2020 16:56

У украинцев есть полгода, чтобы продать имущество в Крыму — адвокат

  Комментировать
У украинцев есть полгода, чтобы продать имущество в Крыму — адвокат
11 тыс. участков украинцев в Крыму оказались в так называемой приграничной зоне. Фото: pixabay.com

Число людей, потерявших дома и землю в аннексированном Крыму, может в ближайшее время возрасти.

Об этом заявил российский адвокат Николай Полозов в комментарии изданию "ГОРДОН".

"В марте 2020 года президент РФ Владимир Путин издал указ о признании части районов Крыма, включая всю прибрежную полосу и северные районы полуострова, приграничными территориями. В соответствии с законодательством РФ, там земельными участками не могут владеть иностранные граждане", — уточнил он.

По некоторым данным, таких участков насчитывается не менее 11 тыс.

По словам адвоката, до марта следующего года владельцы участков должны каким-то образом от них избавиться — подарить или продать.

"В ином случае имущество будут выкупать якобы по рыночной цене, а потом продавать с аукциона. Но, скорее всего, это будет некая форма экспроприации. Поэтому число жертв оккупации, в том числе людей, потерявших имущество, будет только расти", — объяснил адвокат.

При этом, по его мнению, даже при условии признания международным судом людей, потерявших дома и землю в Крыму, жертвами оккупации, Россию не смогут обязать компенсировать потери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хуже советской: Мустафа Джемилев рассказал о политике РФ в Крыму

"Международный уголовный суд — это не Европейский суд по правам человека. Какой-то прямой компенсации, даже в случае признания жертвами, люди не получат. На данный момент каких-либо эффективных средств защиты практически нет", — уточнил Полозов.

На быстрое решение этой проблемы адвокат не рассчитывает, поскольку данный вопрос не только правовой, но в некотором смысле политический.

"Пока существует кремлевская власть в нынешнем виде, в текущей конфигурации, я думаю, рассчитывать на скорое возмещение причиненных убытков вряд ли приходится", — сказал адвокат.

Владимир Путин подписал указ №201 от 20 марта 2020 года о внесении изменений в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства не могут обладать на праве собственности земельными участками. Под действие указа не подпадают только 3 района аннексированного полуострова – Первомайский, Красногвардейский и Белогорский, а также два района города Севастополя.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У украинцев есть полгода, чтобы продать имущество в Крыму — адвокат». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены

С Кавказа начали выселять турок и курдов

Активистку облили кислотой

Начал действовать закон о двуязычных школах

Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны

Самое читаемое
&quot;Ловила купальник&quot;. Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков
"Ловила купальник". Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков Просмотров: 9423
К Минску стягивают войска
К Минску стягивают войска Просмотров: 8334
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
 Просмотров: 5661
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
 Просмотров: 5652
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
 7 Просмотров: 5085
Крым
Микроавтобус столкнулся с грузовиком - 8 погибших
Микроавтобус столкнулся с грузовиком - 8 погибших Просмотров: 855
Оккупанты в Крыму забирают имущество украинцев
Оккупанты в Крыму забирают имущество украинцев Просмотров: 198
Пограничники рассказали, для кого с 1 августа отменят самоизоляцию
Пограничники рассказали, для кого с 1 августа отменят самоизоляцию 1 Просмотров: 1503
Россия значительно увеличила количество фрегатов и новейших субмарин в Черном море
Россия значительно увеличила количество фрегатов и новейших субмарин в Черном море Просмотров: 207
Какие провокации устроила Россия в ходе учений Sea Breeze-2020
Какие провокации устроила Россия в ходе учений Sea Breeze-2020 Просмотров: 486
Больше всего комментируют
7
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7
Смоленская катастрофа: в самолет Качиньского заложили взрывчатку
4
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
3
Нацкорпус обратился в Минюст с требованием запретить пророссийские партии
2
Новый полицейский скандал: на издевательства в отделении пожаловался ветеран АТО
Голосов: 8133
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua