У украинцев есть полгода, чтобы продать имущество в Крыму — адвокат

11 тыс. участков украинцев в Крыму оказались в так называемой приграничной зоне. Фото: pixabay.com

Число людей, потерявших дома и землю в аннексированном Крыму, может в ближайшее время возрасти.

Об этом заявил российский адвокат Николай Полозов в комментарии изданию "ГОРДОН".

"В марте 2020 года президент РФ Владимир Путин издал указ о признании части районов Крыма, включая всю прибрежную полосу и северные районы полуострова, приграничными территориями. В соответствии с законодательством РФ, там земельными участками не могут владеть иностранные граждане", — уточнил он.

По некоторым данным, таких участков насчитывается не менее 11 тыс.

По словам адвоката, до марта следующего года владельцы участков должны каким-то образом от них избавиться — подарить или продать.

"В ином случае имущество будут выкупать якобы по рыночной цене, а потом продавать с аукциона. Но, скорее всего, это будет некая форма экспроприации. Поэтому число жертв оккупации, в том числе людей, потерявших имущество, будет только расти", — объяснил адвокат.

При этом, по его мнению, даже при условии признания международным судом людей, потерявших дома и землю в Крыму, жертвами оккупации, Россию не смогут обязать компенсировать потери.

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"Международный уголовный суд — это не Европейский суд по правам человека. Какой-то прямой компенсации, даже в случае признания жертвами, люди не получат. На данный момент каких-либо эффективных средств защиты практически нет", — уточнил Полозов.

На быстрое решение этой проблемы адвокат не рассчитывает, поскольку данный вопрос не только правовой, но в некотором смысле политический.

"Пока существует кремлевская власть в нынешнем виде, в текущей конфигурации, я думаю, рассчитывать на скорое возмещение причиненных убытков вряд ли приходится", — сказал адвокат.

Владимир Путин подписал указ №201 от 20 марта 2020 года о внесении изменений в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства не могут обладать на праве собственности земельными участками. Под действие указа не подпадают только 3 района аннексированного полуострова – Первомайский, Красногвардейский и Белогорский, а также два района города Севастополя.