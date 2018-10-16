У Путина решили объединить Крым и Сирию

Оккупирован Крым и Сирию объединят авиацией и морскими путями. Фото: РБК-Украина

Оккупационные власти Крыма разрабатывают морские и авиационные пути сообщения с Сирией.

Так называемый глава Крыма обсудил с министром экономики Сирии вопросы сотрудничества. Оккупанты утверждают, что "в Крым привезут сирийскую продукцию, а в Сирии появится крымская мука", передает kerchinfo.

Крымские оккупанты уехали в Дамаск в рамках так называемой выездной сессии Ялтинского международного экономического форума.

"Республика Крым и Сирия сегодня находятся в жесточайшем режиме санкций. Однако, как показало время, тяжелая ситуация может открыть новое окно возможностей. Это шанс превратить свои минусы в плюсы и, соответственно, выстраивать отношения таким образом, чтобы наши государства развивались как можно активнее", - рассказал оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что есть договоренность с министрами, а также членами правительства САР о том, что за 30 дней разработают конкретные планы действий, связанные с продвижением сирийских товаров на территории оккупированного Крыма и Российской Федерации.

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Кроме того, оккупанты планируют продвигать крымские товары на территории Сирии, но не указали, какие. Также планируется создать авиасообщение "Единый крымско-сирийский торговый дом".

Россия направила в Восточную Ливию несколько десятков военнослужащих спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба для поддержки командующего ливийской национальной армии Халифы Хафтара. То, что Путин делает в Ливии, в точности соответствует тактике, которую он ранее использовал в Сирии и Крыму.