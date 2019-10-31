У президента Чехии открестились от скандального заявления про российский Крым

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек опроверг информацию о якобы признании президентом Милошем Земаном аннексии Крыма.

Эту информацию распространило крымскотатарское издание, сообщает "Радио Прага".

В издании написали, что ситуация произошла на торжественном приеме по случаю 101-й годовщины образования Чехословакии в Пражском Граде.

В мероприятии принимала участие прокремлевская крымскотатарская организация "Къырым бирлигы"

Во время торжеств пророссийские делегаты спросили у президента Чехии о его отношении к аннексии Крыма русскими войсками.

"Люди имеют разные представления. Я пережил 1980-е, когда нас заставляли иметь одну мысль. Я не хочу, чтобы это время вернулось", - ответил Овчачек в переписке с редактором Deník N.

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Пророссийские гости перекрутили эти слова и после мероприятия написали в Facebook, что президент ЧР Милош Земан признал аннексированый Крым частью России.

"Президент Чехии Милош Земан - европейский политик, который признал Республику Крым частью Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Овчачек выразил информагентству ČTKсвою настоящую позицию.

"Аннексия Крыма была и является незаконным", - сказал он.

Томаш Петршичек, министр иностранных дел Чешской республики, отметил что не стал бы звать таких гостей на прием.

"Однако администрация президента, как правило, не согласуется с нашим ведомством приглашение", - отметил Петршичек.

Генсек ООН Антониу Гутерреш в своем докладе признал, что РФ поощряет перемещения собственного населения в оккупированный ею Крым, что является прямым нарушением Женевских конвенций. В докладе генсека говорится, что, переселяя своих граждан в Крым, Россия сознательно пытается изменить демографию оккупированного полуострова, в своем выступлении в ООН заявил постпред Украины Владимир Ельченко