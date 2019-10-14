Россия пытается изменить демографический состав Крыма - ООН

В ООН рассказали, как Россия переселяет в Крым людей. Фото: Сегодня

Генсек ООН Антониу Гутерреш в своем докладе признал, что РФ поощряет перемещения собственного населения в оккупированный ею Крым, что является прямым нарушением Женевских конвенций.

В докладе генсека говорится, что, переселяя своих граждан в Крым, Россия сознательно пытается изменить демографию оккупированного полуострова, в своем выступлении в ООН заявил постпред Украины Владимир Ельченко, сообщает Укринформ.

"Согласно докладу генсека ООН, Российская Федерация поощряет перемещения собственного населения на полуостров, что является прямым нарушением Женевских конвенций и явным признаком попыток изменить демографическую структуру Крыма", - заявил Ельченко.

Он отметил, что Украина ожидает дальнейших шагов от ООН, направленных на прекращение этих незаконных действий со стороны РФ.

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Женевские конвенции запрещают перемещение гражданских лиц во время оккупации или аннексии территории.