Турция никогда не признает аннексии Крыма - министр

Турция будет поддерживать крымских татар и отстаивать их права. Фото: prm

Турция не признает аннексии Крыма Россией и будет поддерживать крымских татар, отстаивать их права.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с неправительственными организациями в Эскишехире, сообщает Haberler.

"Мы никогда не признавали аннексию Крыма. И не признаем. Мы будем продолжать отстаивать права крымских татар до конца", - сказал министр.

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Чавушоглу отметил, что Турция является "одной из ведущих" стран в крымском вопросе и подтвердила свою позицию участием в "Крымской платформе".

3 сентября оккупанты провели обыск в доме крымского татарина Эльдара Одаманова в Симферополе. Якобы из-за взрыва в селе Перевальное в Крыму. Силовики изъяли технику и забрали мужчину с собой. Его местонахождение неизвестно. 4 сентября в Евпатории задержали и увезли в неизвестном направлении крымского татарина Шевкета Усеинова. В тот же день к Джелялу пришли с обыском в селе Первомайское Симферопольского района Крыма. После обысков его задержали и вывезли в неизвестном направлении. Прокуратура Крыма открыла уголовное производство. Представительство президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым задержание Джеляла связало с участием в "Крымской платформе". МИД Украины выразило протест в связи с незаконными обысками и задержаниями жителей Крыма. Оккупанты заявили, что Джелялов и еще четверо крымских татар подозреваются в "диверсии".