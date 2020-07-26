Трехлетнего крымчанина Мусу Сулейманова ищут третий день

К поискам ребенка были привлечены сотрудники полиции, кинологи, волонтеры организации "Лиза Алерт". фото Крим.Реалии

В селе Строгановка под Симферополем продолжаются поиски пропавшего трехлетнего Мусы Сулейманова. Российская прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по п. "В" ч. 2 ст. 105 УК России - убийство малолетнего.

Управление Следственного комитета России в Крыму и Севастополе возбудило уголовное дело по факту исчезновения Мусы Сулейманова в селе Строгановка под Симферополем 24 июля. Об этом сообщает Крим. Реалии.

Муса Сулейманов - сын гражданского журналиста, фигуранта второй симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Сулейманова.

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"Прокуратурой организована проверка органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будет дана оценка осуществлению надлежащего контроля за указанной семьей. Кроме того, будет дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка", - говорится в сообщении прессслужбы прокуратуры.

К поискам ребенка были привлечены сотрудники российской полиции, кинологи, представители управления МЧС России в Крыму, и волонтеры организации "Лиза Алерт".

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