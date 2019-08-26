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понедельник, 26 августа 2019 23:27

Трамп: Обама мог помешать аннексии Крыма

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Трамп: Обама мог помешать аннексии Крыма
Трамп рассказал о Крыме. Фото: Цензор

Дональд Трамп считает, что экс-президент США Барак Обама мог остановить аннексию Крыма Россией, однако не сделал этого.

"Обаму перехитрили. Они забрали Крым во время его правления. Это было нехорошо. Это можно было остановить, но президент Обама не смог этого остановить, и это очень плохо. Президент Обама помогал Украине, и Крым был аннексирован во время его правления. Если бы это произошло во время моего правления, я бы сказал: "Простите, ребята, я сделал ошибку", - заявил Трамп, пишет "УП".

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Напомним, Трамп не прочь возвращения России в "Большую восьмерку".

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Дата
26
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