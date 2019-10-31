"Тошнит уже" - порядки оккупантов возмутили крымчан

Очередным металлическим забором от моря отгородили жителей оккупированной Евпатории.

Так как оккупационная власть репрессирует недовольных, люди жалуются в соцсети, пишет "Крымский Бандеровец"

"Администрация! Ответьте, пожалуйста, почему вход на причал на набережной Горького наглухо заварили двойной металлической решеткой с опасными пиками На моих глазах через эти решетки с риском для жизни перелезали старики, пенсионеры и молодежь, подростки. Я не удивлюсь, что кто -нибудь сядет на эти пики. Со времен СССР на все причалы города был свободный вход, люди всегда рыбачили и ходили на причалах свободно, но в этом году к морю не возможно подступиться. Забором огорожена набережная Терешковой, причал яхт-клуба тоже оградили решеткой. Скоро жители Евпатории и гости города будут видеть море только через заборы и решетки! "

Автор: Крымский Бандеровец "Тошнит от заборов" - крымчане возмущены российскими порядками

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В комментариях люди вспоминают времена, когда имели свободный доступ к пляжам и не было терроризма.

"Самое интересное для курортников проход не запрещен, а когда местные жители без курортников, то сразу все запрещено"

"Раньше было шесть причалов, из которых можно было прыгать в море. Скоро ни одного не останется. Как подрастающему поколению веселиться? А еще жалуемся, что молодежь за компьютерами сидит и никуда не выходит. Ведь сейчас в основном платные развлечения, секции и кружки остались. И далеко не все могут себе это позволить "

"Вообще, что-то непонятное творится. Население надо депортировать, причалы снести. Отдать побережье Министерству Нападения. А к реализации этих мероприятий - ввести комендантский час и передвижения по городу заранее согласованными группами"

"Заборификация по всей стране, чему удивляться. Зато на этом причале помню лесенки, чтобы можно было из воды вылезти после прыжка. Респект тому, кто сделал лесенки и будь не ладен тот, кто сделал забор"

"Город запретов, заборов, решеток! Хрен к морю подойдешь!"

"Че-то много запретов стало"

"Не очень верится, что все это сейчас происходит в нашем Крыму, на наших глазах, зазаборивание жизни. От сборов тошнит уже, как и от всей бесовщины, устроенной на полуострове сейчас"

Россия в оккупированном Крыму испытывала ракетные комплексы. Об этом сообщает "Радіо Свобода", которая показала технику оккупанта. Военные учения РФ проводила кроме оккупированном полуострова на 30 полигонах. К ним привлекли более 8 тыс. военных.