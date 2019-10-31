Православие головного мозга: россияне запретили веселый праздник

Веселый праздник стал популярным на полуострове после распада СССР. Фото: 8:00 том Униан

Российские оккупанты перешли к угрозам крымчанам, что планируют праздновать Хэллоуин.

Рекомендуют "воздержаться от участия в несогласованном массовом мероприятии", пишет крымское сми Керчь.фм

"В социальных сетях распространяется информация о проведении 31 октября массового мероприятия в виде шествия, посвященного Хэллоуина. Информируем, что в администрацию города уведомлений о проведении этого массового мероприятия не поступало, согласований на его проведении не издавалось", - говорится в сообщении.

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За участие в праздничном шествии россияне угрожают административной ответственностью.

1 ноября кельтский народ устраивал фестиваль Соуина. Верили, что ночью открывалась дверь в потусторонние миры, и обитатели ада проникали на Землю. Ночью активно зажигались костры и, чтобы умилостивить злых духов, приносили жертвы. В ІХ в. после распространения христианства на британской территории произошло смешение древних традиций с праздником All Hallows Even (католическим Днем всех святых). Через некоторое время праздник стал называться Хэллоуин. На праздник традиционно выбирают костюмы, украшают дом, покупают конфеты и делают устрашающий грим. Главным символом праздника является "Светильник Джека". Тыква очищается от внутренностей, вырезаются глаза и зловещая улыбка. Внутрь тыквы помещают зажженную свечу. В Украине праздник наиболее активно его отмечает молодежь, но есть много скептиков, которые считают праздник чужой традиции. В ночных клубах традиционно в ночь с 31 октября на 1 ноября устраивают Halloween party, где действует обязательный дресс-код. Также проводят различные конкурсы - на самый лучший костюм и самый страшный грим.