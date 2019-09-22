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воскресенье, 22 сентября 2019 15:42

Токсичный дым накрывает дома: в Крыму масштабный пожар

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Токсичный дым накрывает дома: в Крыму масштабный пожар
В Крыму начался пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Фото: Twitter

В оккупированном Крыму горит полигон твердых бытовых отходов.

Местные чрезвычайники не смогли попасть на территорию возгорания. Сейчас огонь пытаются потушить силами сотрудников полигона. Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

Как отмечается, токсичный дым накрывает расположенные рядом жилые дома.

"В Кировском целый день горит полигон ТБО. Потушить не могут. Очевидцы заявляют, что подразделения МЧС на территорию ТБО не смогли попасть, якобы пытаются потушить огонь силами сотрудников полигона. Вонючий дым накрыл близлежащие дома. Сильный ветер раздувает огонь", - говорится в сообщении.

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В селе Быкова Гребля, Белоцерковского района произошло возгорание сухой травы. Местные жители собственными силами потушили огонь. После чего возвращаясь домой обнаружили обгоревший труп пожилого мужчины.

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