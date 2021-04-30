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Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница

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Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Ольга Скрипник: "Первые законы должны появиться еще до саммита Крымской платформы". Фото: Тарас ПОДОЛЯН, Gazeta.ua

Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма будет декларативной, если правительство не разработает план мероприятий по ее реализации. Об этом говорит в интервью журналу "Країна" председатель правления "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник.

"Без четкого плана мероприятий, как будет реализовываться, кто за что будет отвечать, тогда действительно - это останется декларацией. Надо сосредоточить внимание на том, что нам представляет правительство. Вокруг этих вопросов уже семь лет происходят какие-то действия, то пытаются решить, отменить, но дальше - изменений никаких нет. Многие вещи в Стратегии связанные с общеукраинскими трендами и вопросами, на сколько Украина вообще способна пройти путем реформ. На протяжении 7 лет много шагов сделано не было. Когда такой основательный документ, СНБО высказалась о своем направление движения. Возможно, это сейчас поможет объединить и парламент, и правительство".

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По мнению правозащитницы, первые законы должны появиться еще до саммита Крымской платформы. Ведь во время встречи высокого уровня будут возникать эти вопросы.

Читайте полное интервью в свежем номере журнала "Країна".

Президент Владимир Зеленский утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной АР Крым и города Севастополя. Соответствующий указ опубликовали на сайте Офиса президента. Согласно документу, Украина ставит в приоритет защите прав и свобод человека, нарушенных вследствие временной оккупации Крыма.

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03
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