"Темы Крыма не существует" - Кремль о возможных переговорах Зеленского с Путиным

Во время возможной встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным обсуждаться могут исключительно двусторонние отношения.
Темы Крыма нет, а потому нечего и обсуждать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент Путин сам сказал, что можно вести речь с Зеленским именно о двусторонних отношениях. Такой темы, как Крым, не существует", - сказал он журналистам в пятницу.
Так речник президента РФ ответил на вопрос о том, какие темы могут быть предложены для обсуждения во время возможной встречи с Зеленским.
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20 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса". Путин ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с главарями так называемых ЛНР и ДНР.
Украина не намерена вести переговоры с представителями ЛДНР "даже в условном пространстве", как предлагает Путин, заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Он подчеркнул, что для Украины это принципиальный вопрос.
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