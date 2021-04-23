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пятница, 23 апреля 2021 14:36

"Темы Крыма не существует" - Кремль о возможных переговорах Зеленского с Путиным

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&quot;Темы Крыма не существует&quot; - Кремль о возможных переговорах Зеленского с Путиным
Путин согласен обсуждать исключительно двусторонние отношения. Фото: Reuters

Во время возможной встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным обсуждаться могут исключительно двусторонние отношения.

Темы Крыма нет, а потому нечего и обсуждать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин сам сказал, что можно вести речь с Зеленским именно о двусторонних отношениях. Такой темы, как Крым, не существует", - сказал он журналистам в пятницу.

Так речник президента РФ ответил на вопрос о том, какие темы могут быть предложены для обсуждения во время возможной встречи с Зеленским.

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20 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса". Путин ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с главарями так называемых ЛНР и ДНР.

Украина не намерена вести переговоры с представителями ЛДНР "даже в условном пространстве", как предлагает Путин, заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Он подчеркнул, что для Украины это принципиальный вопрос.

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