"Сын меня не поймет" - мать Владимира Балуха сделала неожиданное заявление

Наталья Балух не будет просить президента России помиловать ее сына. Фото: Twitter

Мать осужденного на 5 лет колонии украинского активиста Владимира Балуха не будет просить президента РФ помиловать сына.

Об этом Наталья Балух рассказала журналистам "Крым.Реалии".

"Я Путина просить не буду. Меня Вова не так поймет. Он против, чтобы просить. Просить - это признать свою вину. А он вину не может признать, так как ни в чем не виноват ", - сказала Наталья Балух.

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19 марта Балух объявил бессрочную голодовку, протестуя против незаконного приговора. 1 июня архиепископ Климент рассказал, что Балух находился в тяжелом состоянии.

13 июля письмо с просьбой помиловать приговоренного к 20 годам колонии Олега Сенцова написала его мать Людмила.