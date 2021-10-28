Швейцария добавила в санкционный список за Крым еще восемь россиян

Швейцария внесла в санкционный список восьмерых граждан РФ, которые имели или имеют отношение к оккупации украинского Крыма.
Россияне попали под санкции за активную поддержку политики, которая угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, сообщает Государственный секретариат экономики Швейцарии.
Под санкции попали:
- руководитель "Управления ФСБ РФ в Крыму и Севастополе" генерал-лейтенант Леонид Михайлюк;
- руководитель "Главного следственного управления СК России по Крыму" Владимир Терентьев;
- "судьи" Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов, которые незаконно осуществляют на полуострове так называемое судопроизводство;
- "следователь" Магомед Магомедов;
- "прокурор" Евгений Колпиков.
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В 1999-м российские СМИ распространили аудиозапись, на которой Михайлюк "заказывал" четырех бизнесменов и исполнителя убийства. Экспертиза подтвердила оригинальность записи. Михайлюку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Он через месяц после освобождения начал скрываться от следствия. Его объявили во всероссийский розыск. В 2001-м убили главного свидетеля по этому делу, после чего ФСБшника было оправдано.
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