Швейцария добавила в санкционный список за Крым еще восемь россиян

Россияне попали под санкции за активную поддержку политики, которая угрожает территориальной целостности Украины. Фото: pixabay.com

Швейцария внесла в санкционный список восьмерых граждан РФ, которые имели или имеют отношение к оккупации украинского Крыма.

Россияне попали под санкции за активную поддержку политики, которая угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, сообщает Государственный секретариат экономики Швейцарии.

Под санкции попали:

- руководитель "Управления ФСБ РФ в Крыму и Севастополе" генерал-лейтенант Леонид Михайлюк;

- руководитель "Главного следственного управления СК России по Крыму" Владимир Терентьев;

- "судьи" Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов, которые незаконно осуществляют на полуострове так называемое судопроизводство;

- "следователь" Магомед Магомедов;

- "прокурор" Евгений Колпиков.

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В 1999-м российские СМИ распространили аудиозапись, на которой Михайлюк "заказывал" четырех бизнесменов и исполнителя убийства. Экспертиза подтвердила оригинальность записи. Михайлюку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Он через месяц после освобождения начал скрываться от следствия. Его объявили во всероссийский розыск. В 2001-м убили главного свидетеля по этому делу, после чего ФСБшника было оправдано.