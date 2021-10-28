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четверг, 28 октября 2021 05:12

Крым – это Украина. Компания Apple исправила ошибку с картой оккупированного полуострова

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Крым – это Украина. Компания Apple исправила ошибку с картой оккупированного полуострова
В Apple исправили карту с российским Крымом. Фото: Укринформ

В приложении для музыкантов Apple Music for Artists исправили карту с "российским" Крымом.

"Отличная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили в Посольство, что карты в приложении Apple Music for Artists, которые ранее содержали ложное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым - это Украина", - сообщает посольство Украины в США в Facebook.

Накануне сообщество Culture Ukraine поделилось в Instagram отображением карты Украины и России в приложении Apple Music for Artists. Зарубежным артистам, которые просматривают активность прослушиваний треков по странам, Крым показывали в составе России.

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В 2019 году Apple попала в похожий скандал. Тогда компания стала показывать жителям Москвы Крым "российской" территорией в приложении погоды. При этом пользователям из Украины оккупированный полуостров показывали "серой" зоной.

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