США поддерживают включение "крымского вопроса" в урегулирование украинского конфликта

Соединенные Штаты полностью поддерживают заявление ОБСЕ о том, что вопрос урегулирования конфликта в Украине должен включать и Крым.
СММ ОБСЕ должна получить доступ и на полуостров, заявила на брифинге временная руководитель миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен..
Российские возражения идут вразрез с преобладающим мнением стран-участниц ОБСЕ, но также и ООН, и Европейского суда по правам человека: "Крым - это Украина".
"Мандат СММ, который был одобрен этим постоянным советом, обеспечивает миссии "свободный и безопасный доступ на всю территорию Украины". И мы все знаем, что Крым - это Украина", - заявила временная руководитель миссии США при ОБСЕ.
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Напомним, российские наемники развернули в аннексированном Крыму противокорабельный ракетный комплекс Бастион.
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