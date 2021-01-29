США поддерживают включение "крымского вопроса" в урегулирование украинского конфликта

США поддержали заявление ОБСЕ. Фото: Reuters

Соединенные Штаты полностью поддерживают заявление ОБСЕ о том, что вопрос урегулирования конфликта в Украине должен включать и Крым.

СММ ОБСЕ должна получить доступ и на полуостров, заявила на брифинге временная руководитель миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен..

Российские возражения идут вразрез с преобладающим мнением стран-участниц ОБСЕ, но также и ООН, и Европейского суда по правам человека: "Крым - это Украина".

"Мандат СММ, который был одобрен этим постоянным советом, обеспечивает миссии "свободный и безопасный доступ на всю территорию Украины". И мы все знаем, что Крым - это Украина", - заявила временная руководитель миссии США при ОБСЕ.

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Напомним, российские наемники развернули в аннексированном Крыму противокорабельный ракетный комплекс Бастион.