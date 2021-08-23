США оценили Крымскую платформу

США оценили Крымский саммит. Фото: Офис президента

США будут популяризировать Крымскую платформу на мировом уровне.

"Саммит объединил 46 различных стран, и у всех была возможность высказать свое мнение о ситуации в Крыму. И что меня поразило, так это невероятный дух объединения. У всех была одна и та же идея. Все решительно заявили, что Крым - это Украина, что попытка оккупации со стороны России незаконна, что она нарушает международные законы и нормы, и что с этим нужно бороться", - заявила поверенная США в Украине Кристина Квин в эфире телеканала "Дом".

Запуск Крымской платформы - хороший способ привлечь внимание к этой проблеме, считает дипломат. США предпримут все усилия, чтобы помочь Украине в этом.

США всесторонне помогают Украине в борьбе с российской агрессией, напомнила Квин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Крымская платформа": Дуда начал речь на украинском и сделал мощное заявление

"И мы хотим сделать все возможное, чтобы помочь Украине вернуться к ее истинным территориальным границам и сохранить свою территориальную целостность", - заявила американский дипломат.

Делегаты учредительного саммита "Крымской платформы" приняли совместную декларацию. В документе участники саммита подтвердили свою решимость поддерживать давление на Россию для прекращения временной оккупации Крыма и города Севастополя и восстановления контроля Украины над этой территорией. Временная оккупация Российской Федерацией Автономной республики Крым началась 20 февраля 2014, и продолжается уже 2741 день.