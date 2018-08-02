Срочная самоэвакуация: украинцы массово покидают Крым

Выезд украинцев с территории Крыма Тышкевич назвал частью российской демографической политики

Крымчане массово бегут с полуострова. В 2018 году количество людей, оставивших оккупированный Россией Крым, выросла в четыре раза. Не все из них перебираются на материковую часть Украины - некоторые едут в страны ЕС.

Об этом сообщает "Крым.Реалии". По официальным данным, из Крыма выехали более 33 тыс. человек.

Украинский аналитик, эксперт Украинского института будущего Игар Тишкевич рассказал, что за один год из Крыма выехало на 74 тыс. человек больше, чем въехало.

"На сегодняшний день идет динамика замещения населения. По данным на 2017, РФ заместила как минимум 200 тыс. жителей Крыма. Это означает, что из Крыма выехало не менее 200 тыс. украинцев. На их место приехали русские", - рассказал он.

По словам Тишкевича, в Крым заехали агрессивные социальные группы россиян - военные и их семьи.

Выезд украинцев с территории Крыма Тишкевич назвал частью российской демографической политики.

По словам эксперта, заселяют полуостров такими социальными группами, которые в случае возвращения Крыма Украине готовы к силовому сопротивлению.

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Блогер "Крымский бандеровец" опубликовал новые удручающие фото на своей странице в Twitter. На них показал, как российские власти оградили Никитский ботанический сад в Ялте колючей проволокой.