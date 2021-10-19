Создали "Виртуальный музей российской агрессии"

В музее рассказывают об оккупации Крыма. Фото: rusaggression.gov.ua

Открыли "Виртуальный музей российской агрессии".

В нем иллюстрируют нарушение Россией территориальной целостности Украины, сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Telegram.

"Преступления РФ против Украины должны быть собраны, классифицированы. Им должна быть предоставлена ​​соответствующая не только уголовная, но и историческая квалификация. Наконец в Украине появился "Виртуальный музей российской агрессии", который мы только что представили. Этот проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности нашего государства", - написал он.

События классифицировали по 20 кейсам, связанным с оккупацией Крыма. Они сообщают о похищении людей, военных, экологических и других преступлениях РФ.

Музей планирует добавить кейсы об оккупации Донбасса.

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Виртуальный музей содержит документальные факты, фото и видео доказательства, устные свидетельства, личные и судебные дела.

Соединенные Штаты Америки осуждают проведение российской переписи в оккупированном Крыму. Такие действия России считают попыткой подорвать суверенитет Украины. Об этом сообщает посольство США в Украине.