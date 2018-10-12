Совок отдыхает: в оккупированном Крыму холодильники в супермаркете забили туалетной бумагой

 
Ексклюзивы
1/5
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 225
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 1683
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 873
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 576
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3816
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 747
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3177
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 2007
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 531
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1305
Фото
Все фото
8
4
8
3
5
Крым тонет в мусоре и грязи
Крым тонет в мусоре и грязи
Готовят армию 200-х: россияне показали свои учения в оккупированном Крыму
Готовят армию 200-х: россияне показали свои учения в оккупированном Крыму
Показали &quot;процветание&quot; самого старого города оккупированного Крыма
Показали "процветание" самого старого города оккупированного Крыма
Путинские инженеры объяснили, как будут чинить Керченский мост
Путинские инженеры объяснили, как будут чинить Керченский мост
Французские звезды требуют освобождения Сенцова
Французские звезды требуют освобождения Сенцова
Видео
Все видео
В оккупированном Армянске снова катастрофа
В оккупированном Армянске снова катастрофа
Крымом проехалась колонна неизвестной техники
Крымом проехалась колонна неизвестной техники
На крымском телеканале раскритиковали российские власти
На крымском телеканале раскритиковали российские власти
Обвалилась часть Керченского моста
Обвалилась часть Керченского моста
В Крыму полиция задержали соратника российской власти
В Крыму полиция задержали соратника российской власти
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3177
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2682
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1458
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5526
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 октября 2018
Просмотров: 252
Андронів курник
Був на цьому тижні в мене невдашній день — не хотіла робитися робота, що вимагала придумування з голови. А там порожньо, хоч плач. Моя баба ...
пятница, 12 октября 2018 08:45

Совок отдыхает: в оккупированном Крыму холодильники в супермаркете забили туалетной бумагой

3 Комментировать

В супермаркете оккупированной Евпатории попытались скрыть дефицит товаров.

Пустые холодильники заложили рулонами туалетной бумаги. Сверху на полках разместили десятки упаковок одинакового майонеза. Фотографией поделился на своей странице в Twitter пользователь с ником "Крымский бандеровець".

"Крым. В Евпаторийском супермаркете" Фуршет "в холодильные камеры разместили туалетную бумагу. Жители города сразу вспомнили совок, когда таким образом скрывали дефицит товаров." Вот построят мост ", говорили они ...", - написал автор поста.

Автор: Twitter "Крымский бандеровец"
  В супермаркете оккупированной Евпатории попытались скрыть дефицит товаров - заложили холодильники заложили рулонами туалетной бумаги
В супермаркете оккупированной Евпатории попытались скрыть дефицит товаров - заложили холодильники заложили рулонами туалетной бумаги

"Скоро вместо бумаги будут камни лежать, ну те что с неба. А я еще сомневался, что назад просится будут. Теперь абсолютно уверен. Будут, еще как будут!! Слава Украине!!!", "Майонез и туалетная бумага, обилие блин!", "Во многих туалетах "на трассе" в России продают ее. Этот супермаркет как бы открывает "широкие возможности" для Крыма: Путин сделает из него "выгребную яму", - пишут комментаторы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крым тонет в мусоре и грязи

В Советском союзе дефицит товара также маскировали за однотипными продуктами. К примеру стеллажи заполняли трехлитровыми банками с одинаковым соком.

Автор: vlasti.net
  В Советском союзе дефицит товара также маскировали по однотипным продуктами
В Советском союзе дефицит товара также маскировали по однотипным продуктами
Автор: vlasti.net
  В Советском союзе дефицит товара также маскировали по однотипным продуктами
В Советском союзе дефицит товара также маскировали по однотипным продуктами
Автор: vlasti.net
  В Советском союзе дефицит товара также маскировали по однотипным продуктами
В Советском союзе дефицит товара также маскировали по однотипным продуктами

Крымчане почувствуют эффект от запуска грузового движения Крымским мостом в виде снижения цен на товары в ближайшие полгода - девять месяцев. Такой новый положительный экономический прогноз сделал для жителей Крыма глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
3 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Совок отдыхает: в оккупированном Крыму холодильники в супермаркете забили туалетной бумагой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

3

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

45 человек погибли в самом масштабном ДТП Украины

За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах

Статую Христа устанавливали пять лет

Яценюк в рядах чеченских боевиков: Россия опозорилась очередным фейком

Самое читаемое
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 171204
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
22
 2 Просмотров: 50589
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
22
 Просмотров: 41239
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
41
 Просмотров: 29561
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
18
 Просмотров: 25678
Крым
В Крыму задержали полсотни людей
В Крыму задержали полсотни людей Просмотров: 333
Российские пограничники "сошлись" с украинским вблизи Крыма
Российские пограничники "сошлись" с украинским вблизи Крыма Просмотров: 1287
В оккупированном Армянске снова катастрофа
В оккупированном Армянске снова катастрофа
 Просмотров: 2115
Рассказали, сколько украинцев посетили Крым в 2018 году
Рассказали, сколько украинцев посетили Крым в 2018 году Просмотров: 1728
Россия уничтожает символ Крыма: фото из космоса
Россия уничтожает символ Крыма: фото из космоса Просмотров: 1242
Больше всего комментируют
27
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
10
Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем
7
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
6
Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе
5
Автокефалия Украинской церкви: что это значит для страны и верующих
Голосов: 829
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua