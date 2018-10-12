Совок отдыхает: в оккупированном Крыму холодильники в супермаркете забили туалетной бумагой

В супермаркете оккупированной Евпатории попытались скрыть дефицит товаров.

Пустые холодильники заложили рулонами туалетной бумаги. Сверху на полках разместили десятки упаковок одинакового майонеза. Фотографией поделился на своей странице в Twitter пользователь с ником "Крымский бандеровець".

"Крым. В Евпаторийском супермаркете" Фуршет "в холодильные камеры разместили туалетную бумагу. Жители города сразу вспомнили совок, когда таким образом скрывали дефицит товаров." Вот построят мост ", говорили они ...", - написал автор поста.

Автор: Twitter "Крымский бандеровец" В супермаркете оккупированной Евпатории попытались скрыть дефицит товаров - заложили холодильники заложили рулонами туалетной бумаги

"Скоро вместо бумаги будут камни лежать, ну те что с неба. А я еще сомневался, что назад просится будут. Теперь абсолютно уверен. Будут, еще как будут!! Слава Украине!!!", "Майонез и туалетная бумага, обилие блин!", "Во многих туалетах "на трассе" в России продают ее. Этот супермаркет как бы открывает "широкие возможности" для Крыма: Путин сделает из него "выгребную яму", - пишут комментаторы.

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В Советском союзе дефицит товара также маскировали за однотипными продуктами. К примеру стеллажи заполняли трехлитровыми банками с одинаковым соком.

Автор: vlasti.net В Советском союзе дефицит товара также маскировали по однотипным продуктами

Автор: vlasti.net В Советском союзе дефицит товара также маскировали по однотипным продуктами

Автор: vlasti.net В Советском союзе дефицит товара также маскировали по однотипным продуктами

Крымчане почувствуют эффект от запуска грузового движения Крымским мостом в виде снижения цен на товары в ближайшие полгода - девять месяцев. Такой новый положительный экономический прогноз сделал для жителей Крыма глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.