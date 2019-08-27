Сообщили, когда может произойти обмен пленными между Украиной и РФ

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27 августа Украина и Россия возобновляют подготовку к обмену пленными. Его планируют провести до конца недели.

Об этом заявил адвокат россиян, находящихся в украинских тюрьмах, Валентин Рыбин, сообщается российские СМИ.

Точная дата адвокату россиян не известна.

"Я ожидаю обмена на этой неделе. Точную дату пока сказать не могу. Дело в том, что в Украине с 24 августа выходные. Со вторника возобновится активная работа, и начнутся сдвиги. Так или иначе, вскоре все должно произойти", - рассказал Рыбин.

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По его словам, сейчас стороны должны снять все обвинения с лиц, заявленных на обмен.

"Мы занимаемся вопросом процессуального очистки тех, кто будет проходить через обмен. Это должно произойти. Со вторника процедура подготовки людей к обмену будет продолжена", - сообщил Рыбин.

Пока нет окончательного решения, сколько людей будет в списках с обеих сторон и будут ли в списках украинские военнопленные моряки.

Украинского политзаключенного Владимира Балуха вывозили из колонии в Тверской области, не сообщив никому. Об этом рассказал другой политзаключенный Александр Шумков.