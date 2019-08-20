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вторник, 20 августа 2019 16:03

На этап с вещами: как политзаключенного Балуха вывозили из колонии

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На этап с вещами: как политзаключенного Балуха вывозили из колонии
Политзаключенному Владимиру Балуху запрещали общаться с другим заключенным Александром Шумков / фото Радио Свобода

Украинского политзаключенного Владимира Балуха вывозили из колонии в Тверской области не сообщив никому.

Об этом рассказал другой политзаключенный Александр Шумков, сообщает Громадське.

Шумков отметил, что недавно крымчанина забрали "с вещами на выход". В тот день Балух успел крикнуть по бараку, что его "отвезли на этап с вещами".

"Уже адвокату сказал, что неделю назад забрали в неизвестном направлении Вову Балуха. Ломаем голову, куда его повезли", - говорит Шумков в видеообращении.

Украинцам в колонии не давали общаться.

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16 августа Владимира Балуха вывезли из колонии города Торжок Тверской области России. 19 августа российский адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что не знает, где находится украинский активист.

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