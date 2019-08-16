Политзаключенного Балуха перевезли в Москву

Политзаключенного Владимира Балуха перевезли в Москву.
Ранее он был в колонии в городе Торжок, сообщила "Громадському" адвокат Ольга Динзе.
"Сегодня я узнала, что его этапировали в СИЗО №2 в Москве, непонятно пока: в "Лефортово" или "Бутырку". Возможно, его направляют в другое исправительное учреждение, и Москва - это промежуточный пункт", - сказала она.
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Причины перевода адвокату неизвестны.
Недавно Балуху удалось послать письмо украинской активистке. В нем незаконно осужденный крымский активист рассказал о своем состоянии. Также сообщил, что россияне пытаются навязать ему российское гражданство.
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