Словенский телеканал оккупированный Крым пририсовал к России

Словенский телеканал RTV Slovenija показал во время одной из телепередач карту с "российским" Крымом во вторник, 15 февраля.

Медиа объяснило это технической ошибкой, говорится в заявлении посольства Украины в Словении.

Автор: facebook.com/UKRinSLO Словенский телеканал показал карту с "российским" Крымом

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"Словенский канал RTV Slovenija в передаче об Украине использовал карту Украины без Крыма. Посольство немедленно отреагировало на такую ​​ситуацию, направив официальное обращение редакции телеканала", - говорится в заявлении.

17 февраля канал официально извинился. Ситуацию назвали технической ошибкой. RTV Slovenija подчеркнул, что не собирались выразить неуважение к Украине.

В приложении Apple Music for Artists временно оккупированный Крым обозначили российским. В сообществе Culture Ukraine в Instagram обратили внимание на ошибку. Ситуацию прокомментировали в Министерстве иностранных дел. МИД поручил посольству Украины в США обратиться в Apple.