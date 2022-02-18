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пятница, 18 февраля 2022 14:39

Словенский телеканал оккупированный Крым пририсовал к России

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Словенский телеканал RTV Slovenija показал во время одной из телепередач карту с "российским" Крымом во вторник, 15 февраля.

Медиа объяснило это технической ошибкой, говорится в заявлении посольства Украины в Словении.

Автор: facebook.com/UKRinSLO
  Словенский телеканал показал карту с "российским" Крымом
Словенский телеканал показал карту с "российским" Крымом

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"Словенский канал RTV Slovenija в передаче об Украине использовал карту Украины без Крыма. Посольство немедленно отреагировало на такую ​​ситуацию, направив официальное обращение редакции телеканала", - говорится в заявлении.

17 февраля канал официально извинился. Ситуацию назвали технической ошибкой. RTV Slovenija подчеркнул, что не собирались выразить неуважение к Украине.

В приложении Apple Music for Artists временно оккупированный Крым обозначили российским. В сообществе Culture Ukraine в Instagram обратили внимание на ошибку.

Ситуацию прокомментировали в Министерстве иностранных дел. МИД поручил посольству Украины в США обратиться в Apple.

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